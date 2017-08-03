Военные суды РК почти полностью перешли на электронный формат приема исков по гражданским делам

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Астана. 3 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. Военные суды РК уже 99% исковых заявлений по гражданским делам принимают в электронном формате, сообщил председатель военного суда Астаны Абдолла Сакен.

«Можно уже констатировать факт – из всех поступивших в военные суды республики исковых заявлений по гражданским делам в электронном виде (посредством сервиса «Электронный кабинет» – КазТАГ) поступило более 99% процентов», — сказал А. Сакен на пресс-конференции по итогам полугодия отправления правосудия военными судами в четверг.

Как указывается в распространенной пресс-службой ведомства информации, в прошлом году этот показатель составлял 68%.

«Статистика также показывает: по итогам работы за первое полугодие текущего года все дела, рассмотренные в зале судебных заседаний военного суда, рассмотрены с применением аудиовидеофиксацией», — добавил А.Сакен.

В настоящее время в военных судах насчитывается 23 зала судебных заседаний, все они оснащенных средствами аудио- видеофиксации на 100%.

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