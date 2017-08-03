Президент США предложил давать вид на жительство финансово обеспеченным мигрантам, говорящим на английском языке

Алматы. 3 августа. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи Green Card, по которой мигранты могут получить вид на жительство в США, и предложил ввести вместо нее «соревновательный процесс», сообщает РБК.

«Законопроект предлагает вместо лотереи Green Card ввести «соревновательный процесс», в котором больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, которые могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают «профессиональными навыками, необходимыми для американской экономики», — говорится в публикации.

По словам Д.Трампа, годами США выдавали «рекордные количества» разрешений на въезд «иммигрантам с низким заработком».

«Такая политика оказывает постоянное давление на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества», — заявил американский президент.

Он уверен, что законопроект приведет к росту заработной платы американских рабочих, сократив приток неквалифицированных мигрантов.

Как напоминает РБК, программа «Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей» (Diversity Visa) действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тыс. победителей лотереи Green Card, которые получают вид на жительство и разрешение на работу в США. В лотерее принимают участие страны с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.