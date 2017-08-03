Собирать за казахстанцев необходимые справки для получения госуслуг будут персональные менеджеры

Астана. 3 августа. КазТАГ – «Правительство для граждан» запустило пилотный проект «Ваш персональный менеджер», в рамках которого собирать за казахстанцев необходимые справки будут сотрудники госкорпорации, сообщила пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан».

«Воспользовавшись услугой персонального менеджера, гражданину не придется собирать различного рода справки – эту обязанность возьмет на себя сотрудник госкорпорации. Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберет нужные справки, при необходимости сходит в банк, если нужно, подаст объявление в газету о признании подлинника документа недействительным и т.д.», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Новый сервис запущен в 37 фронт-офисах госкорпорации в городах областного значения, а также в Астане и Алматы специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа и сбор документов. Предполагается, что проект будет востребован среди банковских заемщиков, покупателей авто и представителей бизнеса.

Сбором документов на имя гражданина сотрудник корпорации будет заниматься на основе нотариально заверенной доверенности.

Как отметил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, перечень необходимых документов для получения большинства услуг сегодня сведен к минимуму, однако есть услуги, для получения которых необходимо посетить и другие инстанции кроме ЦОНа.

«К примеру, при приобретении автомобиля в автосалоне в кредит или рассрочку, наш персональный менеджер самостоятельно зарегистрирует залог движимого имущества, поставит авто на учет и при необходимости доставит все готовые документы на дом», — пояснил он.

По словам А.Оспанова, персональный менеджер доступен для получения не только консультаций по простейшим справкам, но и для самых востребованных «сложных» госуслуг, среди которых регистрация объекта недвижимости и договора залога, оформление и получение актов на право частной собственности на земельный участок, регистрация недвижимого имущества с составлением договора купли –продажи/мены/дарения для физических и юридических лиц без нотариального подтверждения.

В будущем, как отметил глава госкорпорации, этот перечень будет расширен.

Как сообщается, консультации предоставляются персональным менеджером по телефону, мессенджерам Telegram и «WhatsАpp» с 9.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Готовые справки будут направлены клиенту на электронную почту либо доставляться лично в руки. При необходимости персональный менеджер может выехать к заказчику на дом.

Услуги персонального менеджера предоставляются физическим и юридическим лицам на платной основе.

Полный список ЦОНов с услугами персонального менеджера размещен на официальном сайте госкорпорации.