В Алматы с 4 августа несколько улиц перекроют из-за реконструкции теплосетей

Алматы. 3 августа. КазТАГ – В Алматы на несколько дней ряд улиц будут перекрыты в связи с плановой реконструкцией магистральных сетей теплоснабжения, сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Так, с 23.00 4 августа до 06.00 7 августа перекроют движение по ул.Наурызбай батыра от ул.Толе би до ул.Айтеке би; по ул.Толе би от ул.Момышулы до ул.Яссауи; по ул.Пушкина от ул.Райымбека до ул.Макатаева.