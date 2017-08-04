260 детей в Атырауской области не могут получить прививки по религиозным соображениям родителей

Атырау. 4 августа. КазТАГ — Почти 260 детей в Атырауской области не могут получить прививки по религиозным соображениям их родителей, передает корреспондент КазТАГ.

«С начала года 259 детей не могут получить вакцинацию. Причина – отказ их родителей от получения прививок. Проведенный анализ показал, что большая часть отказников — 89,6% — по религиозным причинам. Эта ситуация впоследствии может привести к росту заболеваний и эпидемии», — сказал руководитель департамента по охране общественного здоровья Атырауской области Умирзак Зинуллин.

Тем временем специалисты фиксируют рост заболеваемости туберкулезом в Атырауской области.

«На 2,5% зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом в Атырауской области. С начала года мы зафиксировали 217 заболеваний, за аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 207 человек», — отметил У. Зинуллин.

По его словам, показатель заболеваемости в регионе на 100 тыс. человек – 35,6, в то время как в целом по Казахстану он составляет 28,6.

«Между тем можно отметить снижение количества заболевших подростков. С начала года их количество составило 15 человек. В прошлом году их было 22. Регистрируем снижение и больных с активной формой туберкулеза. На сегодня их количество составляет 1065», — подчеркнул У. Зинуллин.