В Петропавловске защитники животных хотят закрыть контактный зоопарк

Петропавловск. 4 августа. КазТАГ — В Петропавловске зоозащитники хотят закрыть контактный зоопарк, расположенный на территории городского парка культуры и отдыха, сообщил волонтер ОО «Верный друг» Никита Белянкин.

«Контактный зоопарк «ZOO» работает со множеством нарушений», — сказал он журналистам.

По его мнению, владельцы зоопарка, открытого в начале мая, не выполняют требования законодательства РК в области охраны и использования животных.

«Нарушается сразу несколько требований. Во-первых, по требованию законодательства не должна нарушаться среда обитания, то есть для животных должны быть созданы такие же условия, что и в дикой природе, даже если это шиншилла или енот. Во-вторых, соблюдение климатической зоны – для каждого животного она своя. Если животное любит тень – ему надо это обеспечить, а этот зоопарк находится большую часть светового дня на солнцепеке. В-третьих, работающий здесь персонал должен быть как минимум обученным и иметь представление о содержании животных», — прокомментировал ситуацию волонтер.

«В-четвертых, необходима обязательная ротация животных с определенным количеством рабочих часов с посетителями. В-пятых, должны соблюдаться нормы питания, а тут дети кормят животных, не разбираясь, кого чем можно кормить. В-шестых, обязательно соблюдение норм уборки, периодическое хлорирование, а здесь жара, запахи, которые способствуют распространению инфекции, мусор и отходы жизнедеятельности складируются в одно место. Когда представители городской ветеринарной станции по нашему заявлению приехали сюда, то зафиксировали нарушение правил кормления, питания, содержания животных», — подчеркнул волонтер.

Он пояснил, что, открывая зоопарк, его владельцы должны получить разрешительные документы на содержание животных, на договор поставки животных, иметь подтверждение легального происхождения животных, разрешение на ввоз, биологические карточки и ветеринарные паспорта и регистрацию животных в региональном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Администрация парка (ТОО «Мир аттракционов» — КазТАГ), сдавая в аренду землю, должна была создать условия для того, чтобы зоопарк здесь находился. Однако представитель парка сказал: «Нам сказали, что есть все сертификаты и паспорта, мы поверили на слово». Они предоставили землю в аренду, не проверив ничего. Например, здесь должен быть организован вывоз мусора, и этот вопрос должен решить арендодатель, но он об этом не позаботился», — констатировал Н. Белянкин.

В свою очередь, владелица зоопарка Динара Салханова утверждает, что соблюдает все необходимые требования.

«У нас есть разрешение ветеринарной станции Петропавловска, ветпаспорта на всех животных, прививки, они наблюдаются уже больше года в ветеринарной клинике «Надежда». Есть договор на услуги по содержанию животных с Ботаническим садом, который действует уже больше года. Там есть зоолог, сад помогает нам с кормом для наших животных. В договор входят кормление, услуги зоолога, ветеринара, уборка помещений», — рассказала она.

По словам Д.Салхановой, сейчас в зоопарке живут енот, два хорька, поросенок, два козленка, шиншилла, кролики, морские свинки, сухопутная черепаха, собака-далматинец, хомячки.

«Сейчас ждем сов, заказанных из Шымкента. Состав регулярно меняется: рождаются кролики, морские свинки, часть из них живут в ботаническом саду, то есть появляются новые животные, это естественный процесс. Но могу сказать, что здесь с момента открытия ни одно животное не умерло», — заверила хозяйка зоопарка.

По ее словам, у всех животных есть возможность отдыхать, в санитарные дни зоопарк полностью закрыт на уборку.

«Щенка-далматинку Лесси мы выставили на продажу – ей стало тесно в вольере. Очень много желающих ее приобрести, мы хотим отдать в хорошие руки за символическую сумму – 10 тысяч тенге. А пока стараемся по возможности создать хорошие условия, в частности, гуляем с ней два раза в день – утром и вечером», — пояснила Д.Салханова.

Кроме того, она показала ветеринарные паспорта некоторых животных с отметками о прививках с названием вакцин, в том числе и собаки-далматинки. Часть паспортов, по ее словам, находятся на проверке в городской ветстанции.

Как пояснил КазТАГ руководитель городского отдела ветеринарии Еркебулан Жанмухамбетов, в настоящее время городской ветеринарной станцией проводится проверка по заявлению волонтеров ОО «Верный друг» по фактам нарушения содержания животных в контактном зоопарке «ZOO».

«Результаты проверки будут озвучены, ориентировочно, на будущей неделе», — сказал он.