Министерства и акиматы упрекнули в несостыковке действий при обучении промышленных специалистов

Кокшетау. 4 августа. КазТАГ – В Кокшетау в пятницу в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева обсудили проблемы занятости, передает корреспондент КазТАГ.

Как отмечалось на совещании, в регионе поставлена задача массового обучения населения востребованным профессиям в связи с низким качеством трудовых ресурсов. Начата организация краткосрочного обучения через учебные центры при предприятиях, что повысит возможность дальнейшего трудоустройства. До конца года планируется на краткосрочных курсах обучить до 70 тыс. человек.

Как заявил директор предприятия по пошиву мешкотары «Новопэк» Айдар Жакупов, он готов платить желающим дополнительную стипендию, если они после обучения останутся работать на предприятии.

«У меня простаивает 200 швейных машин. Не хватает 700 человек на предприятии. Мы построили общежитие», — сказал он.

В этой связи Б.Сагинтаев заметил, что «должна быть состыковка между потребностями предприятий и обучением». «В этом недорабатывают акиматы и министерства», — подчеркнул он.

«В Китае, когда началось обучение массовому предпринимательству, дали орудие труда после обучения, и их производительность в совокупности стала в разы выше, чем на предприятиях», — напомнил он.

Также на совещании поступило предложение в программу «С дипломом — в село» включить выпускников госпрограммы «Серпiн», которая предусматривает трудоустройство молодежи из трудоизбыточных регионов в тех областях, где существует дефицит специалистов.