3 селеопасных озера в горах Алматы полностью опорожнены – ДЧС

Алматы. 4 августа. КазТАГ – В горах Алматы полностью опорожнены три селеопасных озера, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«Продолжается работа по опорожнению наиболее прорывоопасных мореных озер в бассейнах рек Улкен Алматы, Киши Алматы и Аксай. На сегодняшний день отвод воды превышает в 1,3 раза притоки воды от ледников, что указывает на эффективность проводимых превентивных мероприятий. На 3-х озерах №7, №1бис и №1А (…) работы завершены», — говорится в сообщении ДЧС, распространенном в пятницу.

Указывается, что понижение уровня воды осуществлялось с помощью установленных сифонов и эвакуационных каналов, а также насосами повышенной производительности.

«В целом с начала работ на 9-ти озерах сброшено около 3 млн тыс. куб. м воды, что в два раза превышает первоначальный общий объем воды, то есть если бы не было притока, то все озера были бы осушены. Превентивные мероприятия по опорожнению озер продолжаются силами АГЭУ «Казселезащита», — добавили в ДЧС.

При этом подчеркивается, что все 9 озер в настоящее время не представляют угрозу для Алматы.

Как сообщалось ранее, из республиканского бюджета в 2017 году на опорожнение моренных озер в горах Алматы выделено более Т90 млн. Кроме того, из местного бюджета выделено еще Т13 млн на приобретение 10 жилых модулей для высокогорных гидропостов.

В окрестностях Алматы расположены 36 моренных озер, 17 из которых определены как прорывоопасные. При этом сообщалось, что наибольшую опасность в этом году представляют 9 озер.