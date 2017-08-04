В Казахстане предлагают законодательно ввести уголовную ответственность за допинг

Астана. 4 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . В Казахстане предлагается законодательно ввести уголовную ответственность за применение допинга спортсменами, сообщил ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.

«В целях достижения высоких спортивных результатов на мировой спортивной арене требуется внесение изменений и дополнений в законодательство РК по ужесточению уголовной и административной ответственности за нарушение антидопинговых правил. В частности, необходимо повысить ответственность за применение назначения и распространения всех запрещенных препаратов и субстанций с целью приведения их в соответствие с международными антидопинговыми нормами», — сообщил К.Уалиев на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции РК в ходе представления концепции данного законопроекта.

По его словам, законопроект будет предусматривать уголовную ответственность за применение допинга и исключение из национальной сборной, а также обяжет при этом возвращать денежные премии, квартиры и все выплаты, которые производились государством.

«В связи с использованием спортсменами допинга наблюдаются отрицательные последствия для его здоровья, нарушается принцип справедливой игры. Высокие достижения казахстанских спортсменов на международной арене имеют и другую сторону. Использование запрещенных субстанций приводит к допинг-скандалам, отрицательно сказывающимися на имидже казахстанского спорта», — отметил К.Уалиев.

«90% всех выявленных положительных случаев использования допинга приходится на членов национальной команды. То есть это спортсмены высшего уровня, на подготовку которых государство затрачивает огромное количество средств, как финансовых, так и человеческих ресурсов. Мировой опыт борьбы с допингом демонстрирует проведение бескомпромиссных мероприятий для предотвращения распространения допинга в спорте», — добавил он.

Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (МФТА) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов. Так, согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на 2 года, а Светлана Подобедова – на 8 лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

При этом отмечается, что при содействии ФТА Казахстана спортсменам «удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды».