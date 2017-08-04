Для жителей Астаны провели тренинг по поиску работы

Астана. 4 августа. КазТАГ – Бесплатный тренинг по поиску работы прошел в Астане, сообщается на сайте столичного акимата.

«Бесплатный тренинг на тему «Технология поиска работы» прошел в городском Центре занятости населения. Желающих обучили правильно готовиться к собеседованию, отвечать на вопросы, составлять резюме, снимать стресс и, пожалуй, самое важное – исключать в себе иждивенческое настроение», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отметил преподаватель и психолог Айкын Дюсембаев, важно правильно сориентировать безработных.

«Часто люди, которые долго не могут найти работу, думают, что им все должны. Должно государство, работодатель, родные, друзья. И, в первую очередь, на таких тренингах мы пытаемся аккуратно донести, что никто никому ничего не должен, ответственность за жизнь лежит в первую очередь на самом человеке. Далее мы разбираем, почему в той или иной организации соискателям отказывали в работе. Люди, приходящие устраиваться, должны показывать, что у них есть навыки, и они знают, как работать», — пояснил он.

Как сообщается, бесплатные тренинги для безработных и начинающих предпринимателей проходят в Центре занятости населения на постоянной основе.

Согласно официальным данным, за I квартал 2017 года в Астане уровень безработицы составил 4,6%, что ниже республиканского на 0,3%.

На сегодняшний день в базе данных Центра занятости населения Астаны зарегистрировано 1125 работодателей, которые предоставляют более 9 тыс. вакантных мест.