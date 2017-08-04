Астана. 4 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Дорожных полицейских Казахстана обеспечат видеорегистраторами на 100% до конца года, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«До конца этого года мы на 100% обеспечим видеорегистраторами дорожно-патрульную полицию, потому что она в основном встречается с гражданами и налагает административные взыскания», — сказал Е. Тургумбаев на пресс-конференции в правительстве.

При этом он отметил, что сотрудниками патрульной службы по линии дорожной безопасности за этот год уже составлено около 1 млн протоколов. Как указал замминистра, применение видеорегистраторов уже дает положительные эффекты.

«Так, с начала текущего года было зарегистрировано по республике более 100 тыс. правонарушений, из которых свыше тысячи относятся к разряду уголовных. Запись с таких видеорегистраторов используется в качестве доказательств виновности подозреваемых», — проинформировал он.

Кроме того, по словам Е. Тургумбаева, видеорегистраторы фиксируют все действия полицейских в течение дня, это дисциплинирует как блюстителя порядка, так и правонарушителей.