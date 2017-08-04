Колебания курса тенге в последние дни вызваны подогреваемыми в соцсетях спекуляциями, считает банкир

Астана. 4 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Колебания обменного курса тенге за последние несколько дней вызваны подогреваемыми в соцсетях спекуляциями, считает председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

«Вы видели, что Национальный банк РК сделал уже заявление, что фундаментальных оснований для ослабления тенге нет. Это зависит и от цены за баррель нефти, и от курса рубля/доллар. Мое мнение, что произошли определенные спекуляции, и ситуация должна стабилизироваться. По сегодняшней бирже мы видим, что тенге укрепляется», — сказала У. Шаяхметова на пресс-конференции в пятницу.

При этом она пояснила, что ситуация на рынке валют за последние дни сложилась «эмоциональная».

«Ситуация, которая произошла за последние 2 дня, да, она спекулятивная, она эмоциональная. Более того, я слышу отзывы со стороны клиентов и читаю в соцсетях, что кто-то подогревает эти спекуляции, что якобы должно дойти до 400 тенге», — заявила глава Народного банка.

В то же время У. Шаяхметова высказала мнение по поводу возврата к фиксированному курсу тенге. Она не считает такой подход целесообразным.

«Мое мнение, что нет, был очень болезненный переход на плавающий курс, была принята новая денежно-кредитная политика со стороны Нацбанка. Мы, в принципе, все участники профессионального рынка, адаптировались и на сегодня держать курс фиксированным, особенно при большой волатильности цены на нефть, — это очень дорого для государства», — пояснила она.

Как сообщалось, на этой неделе в Казахстане наблюдался резкий скачок обменного курса тенге, который превысил Т340 за $1.