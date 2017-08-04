Казкоммерцбанк вернул Нацбанку свыше Т800 млрд

Астана. 4 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Свыше Т800 млрд вернули Национальному банку РК после покупки Казкоммерцбанка, сообщила председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

«Свыше 800 млрд тенге мы сразу вернули. Буквально на следующий день Казком вернул Нацбанку (деньги — КазТАГ)», — сказала У. Шаяхметова на пресс-конференции в пятницу.

При этом она подчеркнула сложность этой сделки.

По ее словам, возврат Нацбанку был произведен из средств, оставшихся у Казкоммерцбанка и от погашения за БТА банк.

«Там и остатки, которые остались в Казкоме, часть погашения от БТА, часть денег, которые ушли на погашения стабзайма — это около 650 млрд тенге, (…) то есть эта вся тенговая ликвидность ушла на возврат Нацбанку», — пояснила банкир.

У. Шаяхметова указала, что долг Казкоммерцбанка имеет среднесрочно-долгосрочный характер, с несколькими траншами и разными сроками погашения.

Как сообщалось, 5 июля «Народный банк Казахстана» завершил сделку по приобретению 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» (ККБ).

Завершение сделок произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в том числе: завершение комплексных проверок со стороны Народного банка и Нацбанка РК; приобретение акционером Кенесом Ракишевым пакетов акций ККБ, принадлежащих Нуржану Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; полное погашение ссудной задолженности БТА перед ККБ; получение необходимых одобрений от регуляторных органов в Казахстане и иных применимых юрисдикциях; погашение Казкоммерцбанком своей задолженности перед ФНБ «Самрук-Қазына» на сумму Т41 млрд за акции БТА по сделке 2014 года.