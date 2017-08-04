В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за незаконную организацию лотерейной деятельности

Астана. 4 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . В министерстве культуры и спорта (МКС) РК предлагают ввести уголовную ответственность за незаконную организацию лотерейной деятельности.

«В Уголовный кодекс предлагается введение ответственности за незаконную организацию лотерейной деятельности. С 1 ноября 2016 года введен запрет на осуществление лотерейной деятельности иным лицом, не являющимся оператором лотереи. В настоящее время оператор лотереи определен, однако некоторые недобросовестные предпринимателями данная деятельность до настоящего времени не прекращена», — сказал ответственный секретарь МКС Куатжан Уалиев в пятницу на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции.

Он пояснил, что в местах массового скопления населения по-прежнему размещаются лотерейные терминалы. «Они фактически являются игровым автоматом, поскольку имеют схожий с азартными играми алгоритм. Однако на практике соответствующая экспертиза, проводимая органами, не подтверждают их схожесть с игровыми автоматами, что в итоге позволяет недобросовестным лицам уклоняться от ответственности», — отметил К. Уалиев.