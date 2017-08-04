Напавшего на девочку в Тургене педофила осудили на 20 лет

Алматы. 4 августа. КазТАГ – Напавшего на 8-летнюю девочку в Тургене педофила осудили на 20 лет, сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

«Признан виновным по статье 121 ч. 4 УК РК и осужден к 20 годам лишения свободы, с назначением дополнительного вида наказания в виде пожизненного лишения права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними», — сказали в пресс-службе суда в пятницу.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, в апреле в с. Тургень Енбекшиказахского района пьяный мужчина напал на восьмилетнюю девочку, которая возвращалась из школы. Ребенка спас ученик 11 класса Тимурбек Жамаладдинов.

Родным девочки вместе с очевидцем произошедшего удалось по горячим следам задержать подозреваемого педофила, которого передали полицейским.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с закрытой травмой головы, контузией глаза и сотрясением мозга.