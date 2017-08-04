Вывести букмекерские конторы за пределы городов предложили в минкультуры РК

Астана. 4 августа КазТАГ – Арсен Аскаров . Вывести букмекерские конторы за пределы городов предложили в министерстве культуры и спорта (МКС) РК.

«Снижение социальной опасности букмекерских контор и тотализаторов. Проблема чрезмерного засилья касс букмекерских контор, их деятельность тотализаторов, неоднократно являлась предметом обсуждения и обоснованной критики со стороны населения и средств массовой информации. Действующие букмекерские конторы и тотализаторы представляют собой полноценные игорные заведения, расположенные преимущественно в бывших зданиях казино с атрибутикой, присущей казино и залам игровых автоматов», — сказал ответственный секретарь МКС РК Куатжан Уалиев в пятницу на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции.

По его словам, основная проблема заключается в том, что большинство букмекерских контор располагается в жилых домах, а не в отдельно стоящих зданиях, что приводит к появлению еще большей патологической зависимости среди горожан.