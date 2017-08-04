Алматы. 4 августа. КазТАГ — Задержанные в Египте шестеро казахстанских студентов вернулись на родину, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) РК.

«Все шестеро молодых граждан нашей страны сегодня благополучно вернулись из Египта на родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким», — написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, пропавшие ранее в Египте казахстанские студенты были задержаны органами национальной безопасности страны в ночь с 19 на 20 июля. Они учились в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и в Египет отправились на языковые курсы.

МИД Казахстана неоднократно обращался к египетским властям за разъяснениями обстоятельств их задержания и требовал доступ консула РК к задержанным. Однако несмотря на все заверения египетской стороны оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация не менялась – власти Египта не сообщали подробности их задержания, а также где и в каких условиях они содержатся.

1 августа в МИД РК сообщили, что в этой связи министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста, аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане.

Как уже сообщал А. Жайнаков, причины задержания студентов пока не разглашаются. «По заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно», — добавил представитель МИД РК.