7 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Карагандинской области

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Караганда. 5 июля. КазТАГ – В Карагандинской области на трассе столкнулись два пассажирских автобуса; пострадали 7 человек, сообщает корреспондент агентства.

«По предварительным данным, водитель автобуса, принадлежащего компании «АрселорМиттал Темиртау» не уступил дорогу автобусу №121 и совершил столкновение. На момент происшествия в автобусе было 10 человек, из них никто не пострадал. В междугороднем автобусе №121 «Караганда –Шахтинск» было 30 пассажиров, семеро из них доставлены в ЦГБ Шахтинска», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров в субботу.

Он добавил, что по факту ДТП заведено уголовное дело по ст.345 УК РК.

Как уточняется, авария произошла вечером 4 августа на междугородней трассе.

В ЦГБ города Шахтинска подтвердили, что к ним вчера поступили пострадавшие после столкновения двух автобусов, однако об их состоянии не сообщили.

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