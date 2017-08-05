Совбез ООН рассмотрит проект резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Совет безопасности ООН рассмотрит в субботу проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ракетные испытании, сообщают российские СМИ.

Проект резолюции предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа. Таким образом проект резолюции призван на треть сократить валютные доходы Северной Кореи, которые в настоящий момент составляют $3 млрд.

В проекте резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительных инвестиций в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, будет запрещено увеличивать их число. В случае принятия документ обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь «случаи крайней необходимости».

Санкции предусматривают также адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. При этом уже во вступительной части резолюции подчеркивается, что вводимые ею рестрикции «не нацелены на то, чтобы вызвать неблагоприятные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР».

В совбезе надеются, что проект резолюции поддержат Россия и Китай.

Ранее представители Соединенных Штатов ознакомили 15 членов совбеза ООН с проектом резолюции.

Напомним, 4 июля Пхеньян сообщил об успешном испытании ракеты «Хвасон-14». Американские военные позже классифицировали ее как МБР, способную долететь до штата Аляска. 28 июля Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии во второй раз.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон об экономических санкциях против Северной Кореи. Эти меры были подготовлены сенатом США в одном пакете с санкциями против России и Ирана.