Казахстанский кинолог выиграл Кубок замминистра обороны РФ в рамках АрМИ-2017

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Участник международного конкурса «Верный друг» из Казахстана выиграл Кубок заместителя министра обороны Российской Федерации, сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, конкурс состоялся на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ в подмосковном Дмитрове, где проходят соревнования военных кинологов «Верный друг». В состязании на Кубок заместителя министра обороны России, которое прошло вне программы Армейских международных игр, приняли участие лучшие представители команд по итогам индивидуальной гонки. Участникам было необходимо преодолеть дистанцию в 1,6 тыс. м с одним огневым рубежом со стрельбой из мелкокалиберной винтовки.

«По результатам соревнования первое место занял ефрейтор Вооруженных сил Казахстана Магжан Джанабеков с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно, второе место – россиянин, сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой Пандой, третьим пришел белорусский военнослужащий старшина Александр Давыдов с немецкой овчаркой по кличке Бакс», — говорится в сообщении.

Как напоминает минобороны РФ, армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.