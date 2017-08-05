Алматы. 5 августа. КазТАГ – Пассажиры самолета авиакомпании SCAT более 15 часов не могут вылететь из Алматы на остров Хайнань.

По словам пассажиров, самолет из Алматы в г.Санья должен был вылететь сегодня в 00.25. Однако рейс перенесли сначала на 12.20, потом переносили еще дважды. Ориентировочное время вылета названо 16.00. Пассажиры все это время находятся в алматинском аэропорту в зоне посадки. Им предоставлены еда и напитки.

Между тем согласно информации на онлайн-табло аэропорта Алматы, регистрация на рейс Алматы – Санья окончена, ожидается посадка на рейс.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании сообщили, что рейс задерживается по причине «выхода из расписания одного воздушного судна».

«В связи с выходом из расписания на не продолжительный срок одного воздушного судна по техническим причинам авиакомпания Sunday Airlines сообщает об изменении в расписании туристических рейсов. В ближайшие дни вылеты на туристических направлениях будут выполняться по новому расписанию», — говорится в сообщении.

Прибывший в аэропорт представитель авиакомпании Владимир Ким сообщил, что всем пассажирам будет выплачена компенсация.

«Там нет неисправности, там борт должен пройти техосмотр по прилету. Борт пришел из Анталии», — уточнил он касательно причин задержки вылета самолета.

Между тем пользователи Facebook сообщают, что также задержан чартерный рейс в Анталию. По их информации, самолет авиакомпании SCAT должен был вылететь в 9.00, но рейс перенесен предварительно на 20.30.