Минобороны РФ предлагает создать международную федерацию Армейских игр

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Минобороны РФ предложит странам СНГ создать Международную федерацию Армейских игр. Об этом, как сообщает ТАСС, в субботу рассказал журналистам начальник главного управления боевой подготовки минобороны РФ Иван Бувальцев.

«На одном из заседаний совета министров обороны СНГ я буду выступать с предложением, чтобы министры обороны стран СНГ поддержали инициативу нашего министра обороны о создании международной ассоциации Армейских военных игр», — сказал И.Бувальцев.

По его словам, это позволит создать еще более прозрачную систему судейства, подготовки, эффективнее распространять опыт проведения Игр и в целом способов и методов боевой подготовки.

«Международная федерация позволит создать организационный комитет Игр, который будет выполнять в том числе функцию судейства, и у судей появится международный статус», — отметил он.

Армейские международные игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.