Консульство Казахстана откроется в иранском портовом городе Бандар-Аббас

Астана. 6 августа. КазТАГ – Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в инаугурации президента Ирана Хасана Рухани, сообщила пресс-служба МИД РК.

Накануне церемонии состоялась встреча К.Абдрахманова с вновь избранным президентом Ирана. На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов. Как отметил К.Абдрахманов, задача внешнеполитических ведомств двух стран заключается в максимальном содействии полной реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов президента РК Нурсултана Назарбаева в Тегеран и Х.Рухани в Астану, состоявшихся в течении 2016 года. Также министр подчеркнул, что важно качественно осуществить проекты в транзитно-транспортной сфере, в области туризма, сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли.

Глава МИД передал иранскому президенту приглашение президента Казахстана принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября.

В свою очередь Х.Рухани заверил в намерении Ирана участвовать в саммите ОИС и подчеркнул возросшее сотрудничество двух стран, отметив, что между ним и Н.Назарбаевым «существует личная дружба и полное взаимопонимание». Кроме того, убежден Х.Рухани, необходимо сотрудничать в борьбе с терроризмом, не допустить его распространения вследствие выдавливания террористов с территории Ирака и Сирии.

«Президент подчеркнул, что Иран готов тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем совместным экономическим проектам, включая операции СВОП по нефти, развитие железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, налаживание морских грузовых и пассажирских перевозок на Каспии, а также сельское хозяйство. Плодотворно развивается сотрудничество прикаспийских государств в сфере торговли, судоходства, экологии. Осталось совместно урегулировать ряд вопросов, связанных с правовым статусом моря, сказал Х.Рухани», — говорится в сообщении МИД РК.

Более подробно вопросы казахстанско-иранского сотрудничества были обсуждены в ходе переговоров К.Абдрахманова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. По данным МИД РК, на текущий момент в совместной разработке находится 21 инвестиционный проект на сумму в несколько сотен миллионов долларов.

«Наращиванию сотрудничества в сфере транспорта и логистики будет способствовать скорое открытие Консульства Казахстана в иранском портовом городе Бандар-Аббас на берегу Персидского Залива, о чем уже имеется договоренность двух стран», — указывается в сообщении.

Иранский министр затронул также вопросы обеспечения упрощенного визового режима для предпринимателей, необходимости увеличения туристического обмена, а также налаживания межбанковских связей.

«В ходе переговоров стороны «сверили часы» по различным вопросам международной повестки дня, в том числе подготовке к очередному раунду Астанинского процесса по Сирии, ситуации на Ближнем Востоке, а также инициативы в области межисламского сближения», — сообщили в МИД.

В рамках однодневного визита в Тегеран К.Абдрахманов также провел консультации с крупными иранскими бизнесменами, работающими в Казахстане или намеревающимися инвестировать в нашу страну. Во время встречи иранскими предпринимателями затронуты актуальные проблемы, которые предстоит решить для наращивания торгово-экономических связей между Казахстаном и Ираном.