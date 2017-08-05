Казахстанские десантники заняли второе место в этапе конкурса «Десантный взвод» в Китае

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Астана. 5 августа. КазТАГ – Казахстанские десантники заняли второе место во втором этапе конкурса «Десантный взвод» в Китае, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Казахстанские десантники успешно прошли второй этап конкурса «Десантный взвод», уступив на полосе препятствий хозяевам соревнований военнослужащим Народно-освободительной армии Китая», — говорится в сообщении в субботу.

В соревнованиях «Десантный взвод» принимают участие военнослужащие из Казахстана, Китая, Ирана, России, ЮАР. Участники совершили марш-бросок на время в составе подразделений со штатным оружием. Дистанция маршрута составила 3 км и включала полосу препятствий в виде естественных возвышенностей и искусственных заграждений, а также огневые рубежи для стрельбы.

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