Алматы. 5 августа. КазТАГ – Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки разыскивают в Кокшетау, сообщили в пресс-служба ДВД Акмолинской области.

«Возбуждено досудебное производство по ч.3 ст.120 УК РК. Проводится весь комплекс мероприятий по его задержанию. Назначены все необходимые экспертизы», — сказала руководитель пресс-службы ДВД региона Гульнар Пинчук.

По информации ДВД, преступление произошло накануне вечером в районе Бармашино в Кокшетау, в полицию обратились родители девочки.