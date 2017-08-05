Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки разыскивают в Кокшетау

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Алматы. 5 августа. КазТАГ – Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки разыскивают в Кокшетау, сообщили в пресс-служба ДВД Акмолинской области.

«Возбуждено досудебное производство по ч.3 ст.120 УК РК. Проводится весь комплекс мероприятий по его задержанию. Назначены все необходимые экспертизы», — сказала руководитель пресс-службы ДВД региона Гульнар Пинчук.

По информации ДВД, преступление произошло накануне вечером в районе Бармашино в Кокшетау, в полицию обратились родители девочки.

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