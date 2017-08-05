Заводы по производству биоэтанола и переработке отходов фосфорного производства построят китайские инвесторы в ЮКО

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Китайские инвесторы намерены построить в Отырарском районе Южно-Казахстанской области завод по производству биоэтанола, а в Созакском районе – производственный центр по переработке отходов фосфорного производства, сообщила пресс-служба акима ЮКО.

«В Южно-Казахстанской области мы планируем развивать два основных направления. Это производство биоэтанола и переработка отходов фосфорного производства. В случае выполнения двусторонних соглашений, мы готовы незамедлительно начать строительство двух заводов», — сказал директор ассоциации по производству фторсиликона Сианжун Цао на встрече с акимом ЮКО Жансеитом Туймебаевым в субботу.

Как сообщается, глава региона рассказал китайской делегации, возглавляемой С.Цао, об инвестиционном потенциале региона, о реализуемых индустриально-инновационных проектах и о предоставляемых льготах иностранным инвесторам со стороны местных властей.

«Мы оказываем поддержку предпринимателям, создаем благоприятные условия. В регионе функционируют 11 индустриальных и одна специальная экономическая зона. Иностранные инвесторы освобождаются от уплаты таможенных и имущественных налогов. Также предоставляется земельный участок со всей необходимой инфраструктурой», — сказал Ж.Туймебаев.

Как отметили в пресс-службе акима, в производстве биоэтанола китайские инвесторы планируют использовать отходы южноказахстанской кукурузы, пшеницы и ячменя, что в свою очередь поспособствует развитию сельского хозяйства региона.

В завершении встречи Ж.Туймебаев выразил готовность поддержать данные проекты и дал конкретные поручения руководителям соответствующих управлений, в частности, ускорить разработку соответствующих документов, выделить земельные участки и заложить этом году фундамент двух заводов.