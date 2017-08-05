В 10-ти странах Европы объявлен высокий уровень опасности из-за сильной жары

Алматы. 5 августа. КазТАГ – В 10-ти европейских странах выпустили чрезвычайные предупреждения в связи с сильной жарой, жителей и туристов призывают принимать меры предосторожности, пишет газета Guardian.

Так, наивысший, «красный», уровень опасности объявлен в Италии, Швейцарии, Венгрии, Польши, Румынии, Боснии, Хорватии и Сербии, в южной Испании и Франции – «оранжевый» уровень.

Температура во многих местах достигла или превысила 40 градусов, что впервые зафиксировано с 2003 года. Самая высокая температура +42 градуса была зафиксирована в четверг в испанском городе Кордова и итальянском городе Катания. В Хорватии в среду было +42,3 градуса.

Власти Италии, которые страдают от самой страшной засухи за последние 60 лет, объявили в 26 городах «красный уровень», включая Венецию и Рим. Многие фонтаны в Риме были отключены. Во Флоренции художественная галерея Уффици была временно закрыта в пятницу, так как не справилась система кондиционирования. В Венгрии в Будапештском зоопарке двух перегревшихся белых медведей спасали ледяными блоками.

Сообщается, что по меньшей мере 2 человека умерли от жары – 1 в Румынии и 1 в Польше, многие были доставлены в больницу. Так, в Италии число госпитализированных увеличилось на 15%.

Власти просят людей оставаться в помещениях, избегать длительных поездок или совершать их только при необходимости. Аварийные службы во многих странах приведены в режим готовности к ЧС, польские власти предупредили о возможных отказах инфраструктуры.

Сильная жара, как ожидается, продлится до следующей среды. В частности, пик жары ожидается в выходные дни с температурой +46 градусов или выше в Италии и на части Балкан. На некоторых частях Адриатического побережья Хорватии, включая Дубровник, температура воздуха днем достигнет +42.

Между тем ранее сообщалось, что рекордная температура воздуха в +50 градусов была зафиксирована на итальянском острове Сардиния. Кроме того, столбик термометра в Неаполе поднялся до 49 градусов, в Ферраре и курортном Римини зафиксирована температура +48 градусов.

Лето 2017 года уже названо в стране одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Многие города столкнулись с проблемой засухи, а также с нехваткой пресной воды. Уровень водоемов опустился до минимальных показателей. Значительные потери несет сельскохозяйственный сектор Италии. Еще одним следствием жаркой погоды стали лесные пожары.