Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Астане 14 августа

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Астане 14 августа, сообщает ТАСС.

«В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

«Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики», — сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза.

«Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес», — добавили в правительстве.

Также сообщается, что в ходе пребывания в Астане премьер РФ Дмитрий Медведев посетит выставку EXPO.