Астана. 5 августа. КазТАГ – Жаркая погода без осадков ожидается в субботу на западе, юго-западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град, шквал, ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, +28+30.

В Алматы переменная облачность, утром кратковременный дождь, гроза, ветер западный 3-8 м/с, +29+31.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +22+27, +23+28, +27+32 и +24+29 соответственно; в Северо-Казахстанской области порывы ветра могут достигать 25 м/с, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами возможен туман.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики также прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, шквал, возможен град, +25+30 и +27+32 соответственно; в Восточно-Казахстанской области порывы ветра до 25 м/с.

На территории Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей днем осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области возможны пыльные бури, температура воздуха днем в регионах +30+35, +32+37 и +32+37 соответственно. В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, шквал, +27+32.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков, +34+39, +33+38, +30+35 и +34+39 соответственно; в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на юге, юго-востоке и востоке республики будут наблюдаться колебания водности.