Банду рецидивистов задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 7 августа. КазТАГ — Полиция Алматинской области задержала банду рецидивистов, совершивших очередное разбойное нападение, передает корреспондент КазТАГ.

Трое мужчин в масках ворвались в дом одного из предпринимателей с. Бесагаш Талгарского района, связали скотчем мужчину и 16-летнего подростка.

По словам официального представителя областного ДВД Кобейхана Нурахмета, они завладели ювелирными изделиями и деньгами, хранившимися в металлическом сейфе. Ущерб от похищенного составил около Т1 млн.

«В ходе уголовного расследования оперативники криминальной полиции установили и задержали трех лиц, обоснованно подозреваемых в совершении разбойного нападения. Двое из задержанных являются жителями Алматы, третий – из соседнего села Курылысшы. Все трое ранее привлекались за различные преступления к уголовной ответственности», — пояснил К.Нурахмет.

Он уточнил, что при совершении разбоя преступники использовали макет пистолета. Также по показаниям подозреваемых выяснилось, что похищенные деньги якобы уже растрачены, а драгоценности реализованы в Алматы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается согласно ст.192 ч.2 УК РК. Подозреваемые помещены под стражу в изолятор временного содержания.