Петропавловск. 7 августа. КазТАГ — Задержан еще один участник перестрелки в Петропавловске, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

«Задержан 20-летний житель Кызылжарского района Кайрат Аушахманов», — сказали в пресс-службе в понедельник.

Как сообщили в ДВД, в отношении него избрана мера пресечения – арест.

Напомним, в течение суток 29 июля в Петропавловске произошло 2 конфликта с применением огнестрельного оружия, где потерпевшим оказался один и тот же человек.

«В ночь на 29 июля в центре Петропавловска, на территории городского парка культуры и отдыха, между жителями областного центра произошла конфликтная ситуация, в результате которой одному из участников были нанесены телесные повреждения, а также в отношении него было применено огнестрельное и травматическое оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК (хулиганство с применением огнестрельного оружия), которое находится в производстве следственного управления ДВД СКО», — рассказывал ранее начальник следственного управления ДВД СКО Кайрат Касымбеков.

Кроме того, 29 июля в 20.00 в районе детской областной больницы, на пересечении улиц Пушкина-Партизанской, также произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Оружие применялось с обеих сторон, в результате чего одному из потерпевших нанесены множественные дробовые ранения в области левого бедра и руки.

В дальнейшем потерпевшему была ампутирована раненая нога.

Трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, были водворены в ИВС Петропавловска и в отношении них избрана мера пресечения арест. Проводится досудебное расследование. По факту перестрелки на пересечении улиц Пушкина-Партизанской возбуждены 3 уголовных дела: по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, по факту покушения на убийство с отягчающими обстоятельствами (участие группы лиц из хулиганских побуждений) и по факту хранения и перевозки огнестрельного оружия. Все три дела объединены в одно производство.

«На данный момент в розыске находится еще один участник перестрелки – 21-летний житель Петропавловска, в отношении которого проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия», — заключили в ДВД.