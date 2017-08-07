Послы нескольких государств приступили к выполнению дипмиссии в Казахстане

Астана. 7 августа. КазТАГ — Послы нескольких стран вручили верительные грамоты государственному секретарю Казахстана Гульшаре Абдыкаликовой, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе церемонии верительные грамоты вручили послы в РК по совместительству: Восточной Республики Уругвай Энрике Хуан Дельгадо Хента, Республики Колумбия Альфонсо Лопес Кабальеро, Государства Эритрея Петроса Цеггай, Республики Фиджи Иоане Найвалуруан, Лаосской Народно-Демократической Республики Сивиенгфета Фетворасак, Республики Чили Родриго Хосе Ньето Матурана, Республики Гватемала Гиселу Аталида Годинес Сасо», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«Г. Абдыкаликова поздравила послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и выразила надежду, что их деятельность будет способствовать наращиванию потенциала сотрудничества между странами», — указано в информации.

Госсекретарь также пригласила все страны принять участие в международных проектах: финансового центра Астаны, центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН, а также технопарка IT-стартапов.