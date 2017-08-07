Для разгрузки дороги возле рынка «Алтын Орда» в Алматы планируют построить многополосные автотрассы

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Для разгрузки автодороги около рынка «Алтын Орда» в Алматы планируется построить восьми- и десятиполосные автотрассы, сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

«Суточная нагрузка автодороги около рынка «Алтын Орда» — 50 тыс. автомобилей. Для разгрузки этой автомобильной трассы планируется построить 8- и 10-полосные дороги. Из них две полосы будут предназначены для транзитного транспорта, две – для местного движения, одна – для автобусов. На 16 км предусмотрена разворотная эстакада», — приводятся слова заместителя директора алматинского областного филиала «КазАвтоЖол» Нурхата Акылтаева в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации акимата, в скором времени начнется капитальный ремонт по расширению проезжей части участка 786-790 км автомобильной дороги Алматы-Бишкек, то есть на 16-19-м км в районе рынка «Алтын Орда».

Как сообщается, инициатива областного акимата по снижению дорожных заторов была поддержана правительством. В рамках капитального ремонта также предусмотрено строительство надземных переходов и разворотной эстакады, уточнил заместитель акима Алматинской области Айдарбек Байжанов.

По его информации, в проект капитального ремонта по расширению проезжей части этого участка автодороги были внесены дополнения. Так, на втором этапе предусмотрено строительство путепровода типа «труба» в районе ЖК «Асыл Арман» согласно обращениям жителей, дополнительного пешеходного перехода в районе пос. Райымбек.

Предварительная стоимость проекта, по данным акимата, составляет порядка Т12 млрд. На строительно-монтажные работы в текущем году выделено Т800 млн. Заключение экспертизы по проекту ожидают получить уже в конце августа. Завершение капитального строительства двух этапов планируется к 2019 году.

«В рамках капитального ремонта к изъятию под государственные нужды на территории области подлежат 53 земельных участка. Из них 5 — государственных земельных участков, 30 – изъято, 13 – находятся в процессе изъятия, с собственниками 5 земельных участков ведутся переговоры», — сообщили в акимате.

«Этот крупный проект (…) окажет положительное влияние на решение проблемы снижения затора около крупных торговых центров и безопасного движения пешеходов», — подчеркнул А. Байжанов.