Депутат маслихата Жамбылской области совершил суицид

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Алматы. 7 августа. КазТАГ – Депутат маслихата Жамбылской области, руководитель рельсосварочного предприятия АО «НК КТЖ» в Т.Рыскуловском районе Кайрат Терликбаев совершил суицид, сообщил исполняющий обязанности прокурора области Айдос Майлыбаев.
«Тело депутата областного маслихата нашли 5 августа утром дома. Предположительная смерть – от асфиксии. При осмотре тела каких-либо насильственных травм не обнаружено. Предсмертной записки нет», — сказал А. Майлыбаев в понедельник.
По данному факту ведется досудебное расследование.
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