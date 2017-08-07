Депутат маслихата Жамбылской области совершил суицид

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Депутат маслихата Жамбылской области, руководитель рельсосварочного предприятия АО «НК КТЖ» в Т.Рыскуловском районе Кайрат Терликбаев совершил суицид, сообщил исполняющий обязанности прокурора области Айдос Майлыбаев.

«Тело депутата областного маслихата нашли 5 августа утром дома. Предположительная смерть – от асфиксии. При осмотре тела каких-либо насильственных травм не обнаружено. Предсмертной записки нет», — сказал А. Майлыбаев в понедельник.