В ЕНПФ не исключают возможности изменения комиссионной политики фонда

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Алматы. 7 августа. КазТАГ — Сергей Зелепухин. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) совместно с Национальным банком рассматривает вопрос о возможном изменении комиссионной политики фонда, сообщила председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.
«Сейчас совместно с Нацбанком мы прорабатываем методику расчета и периодического получения комиссий», — заявила она на пресс-конференции по итогам деятельности ЕНПФ в первом полугодии 2017 года.
Однако она отказалась говорить о деталях, лишь отметив, что руководство фонда сделало «определенные предложения».
«Но сейчас я не могу об этом говорить. Если по итогам 9 месяцев работы ЕНПФ будет принято какое-либо решение по этому вопросу, то мы об этом проинформируем», — пообещала она.
Напомним, что сейчас, согласно законодательству, у ЕНПФ есть две комиссии — 5,25% от суммы инвестиционного дохода и 0,0225% ежемесячно от пенсионных активов.
ЕНПФ открыт в августе 2013 года. Учредителем и единственным акционером фонда является правительство РК в лице комитета госимущества и приватизации министерства финансов РК. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк РК.
С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент РК.
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