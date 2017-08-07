В ЕНПФ не исключают возможности изменения комиссионной политики фонда

Алматы. 7 августа. КазТАГ — Сергей Зелепухин . Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) совместно с Национальным банком рассматривает вопрос о возможном изменении комиссионной политики фонда, сообщила председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

«Сейчас совместно с Нацбанком мы прорабатываем методику расчета и периодического получения комиссий», — заявила она на пресс-конференции по итогам деятельности ЕНПФ в первом полугодии 2017 года.

Однако она отказалась говорить о деталях, лишь отметив, что руководство фонда сделало «определенные предложения».

«Но сейчас я не могу об этом говорить. Если по итогам 9 месяцев работы ЕНПФ будет принято какое-либо решение по этому вопросу, то мы об этом проинформируем», — пообещала она.

Напомним, что сейчас, согласно законодательству, у ЕНПФ есть две комиссии — 5,25% от суммы инвестиционного дохода и 0,0225% ежемесячно от пенсионных активов.

ЕНПФ открыт в августе 2013 года. Учредителем и единственным акционером фонда является правительство РК в лице комитета госимущества и приватизации министерства финансов РК. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк РК.