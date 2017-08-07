Дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 7 августа. КазТАГ – Дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана 8-10 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«На смену антициклона приходит глубокий и влажный циклон с районов Таймыра, который принесет с собой дожди и прохладный воздух на территорию Казахстана, также в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер. На севере температура понизится до 18-23, местами 26 тепла, а на западе, востоке и юге ожидается небольшое понижение до 30-38 тепла», — говорится в прогнозе синоптиков, опубликованном на сайте «Казгидромет» в понедельник.

В Астане 8 августа без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура днем +26+28°С. 9-10 августа в столице переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер западный, северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с, днем воздух прогреется до +30°С.