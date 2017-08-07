Лайкнутое мышление

Оценим «лайками» всю нашу жазнь

На предложении оценивать (в том числе, в денежном эквиваленте) работу врача по количеству «лайков» от пациентов ещё не потоптался, кажется, только ленивый. Действительно, оно не только остроумно само по себе, оно ещё и будит мысль. Почему бы не распространить его и на другие, смежные и несмежные профессии? Скажем, оценивать «лайками» работу налоговиков (а «лайкать» будут, соответственно, плательщики-неплательщики налогов). Или таможенников («лайкают» контрабандисты), или прокуроров («лайкают» коррупционеры и серийные убийцы)? Ну ладно, не будем погружаться в совсем уж анекдотические примеры.

Даже навскидку понятно, что любой врач, а тем более, занимающий более-менее видное административное положение способен организовать себе шквал «лаечек» от зависимых от него коллег, пациентов, родственников, знакомых, земляков и т.д.

Даже самые наивные люди понимают, что в каждый данный момент наибольшее количество «лайков» соберет не замечательный врач, ответственно подходящий к лечению даже безнадежно больного пациента, а ловкий шарлатан, обещающий всем, в том числе, и тем же безнадежным больным, быстрое и полное исцеление. Лет тридцать назад наибольшее количество «лайков» собрали бы Кашпировский, Чумак и Джуна, а сегодня — их многочисленные наследники. Но целители такого рода хотя бы не скрывают, что «работают» нетрадиционными методами. Но сколько джун и чумаков сидят в государственных медучреждениях, прикрываясь вузовскими дипломами, а то и научными званиями. Парадокс в том, что они и без всяких «лайков» зарабатывают (а точнее сказать, «имеют») куда больше своих честных коллег.

Вообразим, что никто ни на кого не давит, ни от кого не вымогает ни подарков, ни «лайков», никого не обманывает, не втюхивает больным сладкое плацебо вместо горьких пилюль. Все равно никуда не денется главная трагедия любого хорошего, добросовестного врача: с каждым годом он вынужден сообщать пациенту все менее утешительные сведения о его здоровье. И предлагать все более тяжелые и все более дорогостоящие методы лечения, не гарантирующие не только возвращения молодости, но и полного выздоровления. Но нам-то как раз хочется обратного! Поэтому у врача, который вводит пациента в оптимистическое заблуждение, поклонников будет куда больше, чем у доктора Хауса (кто не знает – персонаж «медицинского» сериала, всегда сообщающий больным самую горькую правду). Но в сериале Хаус, благодаря своей гениальной интуиции и прочим уникальным способностям, все-таки во многих случаях находит выход. Увы, в жизни чаще всего бывает всё не так. Ну и кому, спрашивается, вы отдадите свою «лаечку» — тому, кто вас разутешил, или тому, кто реально продлил вам жизнь, но при этом не скрыл, что он вовсе не чудотворец?

Слово like с английского переводится примерно как «нравиться», «доставлять удовольствие». Но задача профессионала не в том, чтобы нравиться заказчику, а в том, чтобы добросовестно делать свою работу. Хороший учитель не должен нравиться родителям хулиганов и двоечников. Он должен формировать научную картину мира у тех учеников, которые способны её воспринять. И честно ставить «двойки» тем, кто не хочет или просто не способен учиться. Хороший банкир не тот, кто раздает безнадежные кредиты, дарит всем землякам по «лексусу» на свадьбу, подчиненным выписывает безумные премиальные, но при первых признаках кризиса перебирается куда-нибудь на океанские пляжи. А тот, кто с прибылью инвестирует деньги вкладчиков и акционеров и в самых тяжелых условиях до конца отстаивает их интересы. Профессионал – не тот, кто «доставляет удовольствие», а тот, кто приносит нам пользу – не всегда очевидную на первый взгляд.

Вроде бы это само собой разумеется. Вроде бы все мы понимаем, что «хороший человек – не профессия». Однако во все века смешение этих понятий происходило. Увы, эпоха соцсетей придала процессу нивелирования достоинств невиданное ускорение. Идет массовая утрата навыков не то что научного, но и просто самостоятельного здравого мышления. Теперь чушь относительно того, что надо быть «позитивнее» и «повышать друг другу самооценку» – вполне серьёзно повторяется даже людьми, вроде бы обладающими внешними признаками интеллигентности.

Из той же оперы и «лайковое мышление» большинства сетевого «пипла». Всем нравится – дай-ка и я тоже лайкну и попрошусь «в друзья», глядишь, и меня потом куда-нибудь лайкнут за что-нибудь. Между тем, создание методики объективной оценки профессионализма и добросовестности того или иного специалиста – проблема труднейшая и, скорее всего, не имеющая удовлетворительного решения. В той же медицине оценку невозможно свести даже к проценту «излеченных-неизлеченных», и в выигрыше всегда останется врач, избегающий проблемных или безнадежных пациентов. Тот, кто смягчает или на время устраняет болезненные симптомы, а не тот, кто борется с болезнью. Тот учитель, который всем своим ученикам нарисует нужные аттестаты, а не тот, кто подготовит их к взрослой жизни.

Социальная сеть упрощает всё на свете до простого тыканья пальцем в соответствующую кнопку. «Быть или не быть?» — мучился «непозитивный Гамлет, а вместе с ним (или после него) — и Толстой, и Камю, и Хемингуэй. Для зомби из соцсетей этот вопрос давно решен. Только их решение и ломаного гроша не стоит. Любой студент-социолог (то есть, конечно, не любой, а добросовестный) скажет, что «лайки» не критерий истины, и даже не замер общественного мнения. Это крайне поверхностное его отражение в виртуальном «облаке». К сожалению, то, что понятно хорошему студенту, видимо, неизвестно некоторым ведомственным министрам. Кстати, интересно, повлияет ли на их карьеру или хотя бы зарплату процент отрицательных комментов под некоторыми их предложениями? Вопрос, конечно, интересный.

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