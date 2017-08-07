Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву арест продлен еще на месяц

Алматы. 7 августа. КазТАГ — Динара Жаркеева . Экс-министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву арест продлен еще на месяц, сообщила пресс-служба столичного суда.

«Районный суд №2 Алматинского района города Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому Бишимбаеву Куандыку Валихановичу до 10 сентября 2017 года», — сказали в пресс-службе в понедельник.

Напомним, в декабре 2016 года К. Бишимбаев был отстранен от должности министра национальной экономики в связи с возникшими вопросами в его деятельности в госхолдинге «Байтерек». В январе 2017 года он был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Сообщалось, что он подозревается в хищении Т1 млрд при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Сам К.Бишимбаев не признает себя виновным.