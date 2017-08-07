Украина продает пакет акций в СП с Казахстаном и РФ по производству ядерного топлива

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о продаже госпакета акций АО «Совместное украинско-казахстанско- российское предприятие по производству ядерного топлива», следует из сообщения фонда.

«ФГИУ объявляет о продаже государственного пакета акций в уставном капитале частного АО «Совместное украинско-казахстанско- российское предприятие по производству ядерного топлива» на аукционе», — говорится в тексте объявления, опубликованного фондом в понедельник.

Как сообщается, украинская доля, выставленная на аукцион, составляет треть (33,333%) акций в уставном капитале предприятия. АО находится в Киеве, основным его видом деятельности являются исследования и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук.

По информации фонда, начальная цена пакета акций составляет 921 тыс. гривен.

Аукцион пройдет в Фонде госимущества Украины в Киеве 30 августа.

АО «Совместное украинско-казахстанско- российское предприятие по производству ядерного топлива» создано в 2001 году для снабжения украинских АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 ядерным топливом, совершенствования и развития ядерного топливного цикла Украины, России и Казахстана, создания новых производственно-технических связей между предприятиями трех стран. Учредителями предприятия являлись Фонд госимущества Украины, АО «НАК «Казатомпром» и российское АО «ТВЭЛ».

1 гривна = Т12,91.