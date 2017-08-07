Петропавловск. 7 августа. КазТАГ — Лунное затмение смогут наблюдать жители Казахстана в ночь на 8 августа, сообщил доцент астрофизики Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

«Это будет частное затмение: в эту ночь во тьму конуса земной тени погрузится лишь часть диска полной Луны», — сказал он в понедельник.

Ученый пояснил, что в начале ночи Луна будет полной, но по мере развития явления все большая часть ее будет «исчезать» для наблюдателей. В максимальной фазе затмения Луна будет урезана примерно на четверть в нижней (южной) части ее диска, а затем она будет постепенно выходить на солнечный свет.

«Затмение во всех своих деталях будет доступно наблюдениям на территории Казахстана и большей части Евразии. А в Северном Казахстане полутеневое затмение начнется в 21 час 48 минут. Но это будет почти незаметно глазу. Частное затмение – хорошо видимое невооруженным глазом, а еще лучше — в бинокль, будет развиваться с 23 часов 22 минут. При этом Луна будет висеть на юго-востоке на приличной высоте над горизонтом. Апофеоз явления – максимальная фаза – наступит в 00 часов 20 минут. Луна будет видна в направлении примерно на юг на высоте 17 градусов над горизонтом. Закончится частное затмение в 1 час 19 минут», — уточнил А.Солодовник.

Астроном подчеркнул, что август — месяц особенный, поэтому в ночь затмения возможны дополнительные сюрпризы.