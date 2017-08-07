«Как дело Гульнар Каримовой повлияет на Казахстан?»

Сетевые СМИ о судьбе дочери покойного президента Узбекистана

Генпрокуратура Узбекистана обнародовала сообщения о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении Гульнары КАРИМОВОЙ и ее окружения.

28 июля Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан распространило — «Информационное сообщение по уголовным делам в отношении Каримовой Г.» — 24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion»… Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений… По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте – 3 трлн. 746,8 млн. сум).

«Ислам Каримов-младший: мою мать оклеветали, доказательств нет» — Внук покойного президента Узбекистана Ислама КАРИМОВА, сын его опальной дочери Гульнары, обвиняемой на родине в многочисленных злоупотреблениях властью и хищениях на сотни миллионов долларов, заявляет, что его мать оклеветали.

По его словам, приписываемые ей активы — в деле фигурирует сумма в 2 млрд долларов — на самом деле ей не принадлежат, притом что многие люди, до сих пор находящиеся у власти в Узбекистане, имеют значительно большие состояния.

Досым САТПАЕВ – «Арест Гульнары Каримовой — урок для нашей элиты» — То, что происходит с дочерью покойного президента Ислама КАРИМОВА, является показательным примером, который указывает на уязвимое положение любого представителя правящей элиты в любой системе, где главным гарантом безопасности являются не законы и Конституция, а личные связи и протекция. И даже статус родственника президента не обеспечивает полного иммунитета от ударов судьбы, тем более что и президенты не вечны. Понятно, что Гульнара КАРИМОВА стала проигравшей стороной в борьбе за власть, которая развернулась еще при живом Исламе Каримове. «Игра престолов» сложилась не в ее пользу. Но судьба дочери бывшего узбекского президента должна стать уроком для тех, кто сейчас считает себя небожителем, который никогда не упадет на землю. Ведь она сама стала жертвой всего того, что когда-то позволяло ей быть на вершине власти…

Именно поэтому «синдром узбекской принцессы» должен стать уроком и для казахстанской политической и бизнес-элиты. Он заключается в том, что для самой же элиты опасно создавать политическую систему, где закон всеми игнорируется, в том числе и теми, кто его разрабатывает и принимает, где конституцию вспоминают лишь во время празднования Дня Конституции, где Фемида держит весы правосудия без повязки на глазах, где нет гражданского общества и слабы правозащитники. Ведь завтра отсутствие всего этого уже не сможет защитить их самих, так как победители всё будут творить по понятиям.

Политолог Марат ШИБУТОВ – «Гульнара Каримова – это узбекский Рахат Алиев» — Я бы прямо не проецировал ее на казахстанские реалии, поскольку Гульнара КАРИМОВА по казахстанским меркам ближе к Рахату АЛИЕВУ, нежели к другим представителям президентского окружения. Напомню, что уголовные дела в отношении нее были заведены еще при жизни Ислама Каримова, при нем она была осуждена и посажена под домашний арест. Я бы не сказал, что ее нынешнее тюремное заключение как-то связано с транзитом. Каримов, как известно, скончался внезапно, но если бы он дальше находился у власти, она продолжала бы сидеть. Это связано только с тем, что она всех «достала»…

Вот смотрите, супруга бывшего узбекского президента, его другая дочь – они в принципе нормально себя чувствуют. У них все хорошо. Можно сказать, что благополучие членов семьи первого президента в Узбекистане было гарантировано – никаких проблем у них сейчас нет. Это связано с тем, что легитимность второго президента зависит от легитимности первого. Поэтому он соответственно должен гарантировать и гарантировал сохранение всех договоренностей.

Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ – «Как дело Гульнар Каримовой повлияет на Казахстан?» — Смерть Ислама КАРИМОВА стала катализатором транзитного периода в Казахстане. Да и из того положения, в котором оказалась некогда всесильная дочь первого президента соседней страны, наша правящая элита однозначно извлечет уроки. Но каковы они будут? Мы видим, что борьба нанайских мальчиков у подножия трона всё более усиливается.

Ключевые кадровые пертурбации могут начаться не в ноябре, а уже в сентябре текущего года, и будут проходить на фоне войны компроматов и предельной активизации Национального бюро по противодействию коррупции.

Сложность транзитного периода, помимо политических нюансов, заключается в том, что правящая элита не мыслит себя в каких-либо иных координатах, нежели существующая система. Они готовы её незначительно видоизменить, но поступаться в принципиальных для них моментах не намерены.

Но проблема как раз и состоит в том, что авторитарная система не может обеспечить личную неприкосновенность и «нажитую непосильным трудом» собственность. В такой системе всегда прав тот, у кого палка в руках. Единственным курсом по настоящему выгодным для казахстанских правящих кругов является дрейф к демократии.

Востоковед Александр КНЯЗЕВ – «Дело Гульнары Каримовой не надо связывать со всей семьей» — Расследование всех дел, связанных с деятельностью КАРИМОВОЙ, началось еще в 2011 году по указанию самого президента. Естественно, что за эти годы появились новые факты, это нормально. Тем более, что все эти следственные действия в отношении Гульнары и ее окружения всегда были публичными. Да, они обрастали определенными слухами, но это уже проблема тех, кто эти слухи распространял. Сейчас, видимо, появились более четкие формулировки в тех или иных уголовных делах.

Все что связано с деятельностью Гульнары Каримовой нужно рассматривать отдельно от фигуры самого первого президента, а также его жены и младшей дочери. К семье покойного главы государства в стране особое отношение. Нынешние власти Узбекистана позитивно относятся к семье первого президента, а то что Гульнара совершила преступления, то она и должна быть за это наказана.

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