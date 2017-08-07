Представитель НАТО дал положительную оценку подготовке казахстанских миротворцев по итогам учения «Степной орел-2017»

Астана. 7 августа. КазТАГ – В Казахстане завершилось международное миротворческое учение «Степной орел-2017», сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Директор управления сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал-майор Ян Тофт озвучил официальную положительную оценку представителей НАТО уровня подготовки личного состава казахстанского миротворческого батальона «Казбат», который в рамках учения подтвердил соответствие стандартам по программе «Концепция оперативного потенциала», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По данным минобороны, на учебном полигоне «Илийский» под руководством министра обороны РК Сакена Жасузакова состоялась торжественная церемония закрытия международного миротворческого тактико-специального учения «Степной орел-2017». В мероприятии приняли участие представители стран-участниц учения, в том числе руководители военно-дипломатического корпуса, военные эксперты НАТО и наблюдатели Вооруженных сил США, Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Таджикистана и Кыргызстана.

Как напомнил в своем выступлении министр обороны РК, «Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях всемирной организации по поддержанию мира».

«В этой связи мы будем продолжать нашу совместную миротворческую подготовку, в которой учение «Степной орел» является ключевым звеном», — добавил С.Жасузаков.

С.Жасузаков также отметил, что проведение международных тактико-специальных учений «Степной орел» стало важным инструментом по укреплению сотрудничества и повышению уровня оперативной совместимости стран-участниц.

Напомним, второй этап тактико-специального миротворческого учения «Степной орел-2017» прошел на базе учебного центра «Илийский» с 22 июля по 4 августа. Активная фаза учения прошла 3 августа. В рамках учения казахстанские миротворцы отработали задачи по несению службы на блок-постах, сопровождению и конвоированию vip-персон и гуманитарных грузов, ведению переговоров с ключевыми должностями, патрулированию и доминированию на местности населенных пунктов, разминированию полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи.