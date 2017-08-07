Запущенный с Байконура российский космический аппарат не смог развернуть отражатель на орбите

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Запущенный с Байконура малый космический аппарат «Маяк», который должен был стать самым ярким объектом в ночном небе Земли, не сумел развернуть светоотражающую поверхность, сообщает ТАСС.

«Мы не первые, кто запускает спутники, и не у всех получается их запускать хорошо. То, что у нас так получилось, это печально», — сказал руководитель проекта Александр Шаенко.

По его словам, участники проекта рассматривают две причины случившегося — конструкторско- производственный брак и внешнее воздействие при выведении на орбиту. «Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении», — предположил А.Шаенко.

Он уточнил, что среди запущенных объектов сначала был выведен космический аппарат «Канопус-В-ИК» для съемки лесных пожаров из космоса, затем от разгонного блока «Фрегат» отделились 5, затем 19, а потом еще 48 малых космических аппаратов. Из партии, включающей 24 малых спутника, информация о включении имеется только по первым пяти аппаратам. О состоянии остальных спутников официальной информации нет.

Как отметил А.Шаенко, разработчики «Маяка» проведут расследование случившегося и выпустят отчет по проекту, чтобы поделиться своим опытом с другими специалистами. При этом планов повторения проекта в виде «Маяка-2» у команды нет, поскольку этот проект, как полагает его руководитель, будет уже неинтересен общественности. «Но у нашей команды есть желание заниматься дальше космонавтикой, работать над другими проектами, которые могли бы помочь в освоении дальнего космоса, но о конкретике пока рано говорить», — сказал он.

Малый космический аппарат «Маяк» — разработка молодых инженеров Московского политехнического университета. После вывода на орбиту спутник в виде пирамиды должен был развернуть отражающую поверхность площадью 4 кв.м каждая.

Как сообщалось, ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 14 июля с космодрома Байконур с 73 космическими аппаратами — это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников.