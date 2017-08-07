Реальная доходность активов ЕНПФ за I полугодие оказалась отрицательной, но вышла в плюс по итогам июля

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Доходность пенсионных активов за первое полугодие 2017 года превысила 3%, сообщила председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Нурбуби Наурызбаева.

«Сумма чистого инвестиционного дохода за январь-июнь текущего год составила 205,7 млрд тенге. При этом доходность пенсионных активов достигла 3,01%, тогда как инфляция за этот же период выросла на 3,7%», — сказала она на пресс-конференции по итогам деятельности ЕНПФ за первое полугодие 2017 года.

Однако Н. Наурызбаева акцентировала внимание на том, что уже по итогам июля доходность пенсионных активов вышла в плюс, достигнув 4,3%, в то время как инфляция составила 3,8%.

Говоря о размерах пенсионных активов, глава ЕНПФ отметила, что за первые 6 месяцев текущего года этот показатель увеличился на 6,3%, или на Т450 млрд, до Т7,14 трлн.

В то же время Н. Наурызбаева рассказала о корректировках плана развития фонда. По ее словам, после внесенных изменений значительно сокращены расходы ЕНПФ на этот год.

«В результате уже проведенной за первое полугодие работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 год почти на 12 млрд тенге, или на 28%. Наибольшие сокращения произошли в оплате труда — на 2,4 млрд тенге, или на 23%», — подчеркнула она.