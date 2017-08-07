Виртуальный склад для реальных импортеров создадут в Казахстане осенью

Астана. 7 августа. КазТАГ – В Казахстане осенью 2017 года создадут систему учета и отслеживания товаров с модулем «виртуальный склад», сообщила пресс-служба министерства финансов (МФ) РК.

Как поясняется, это новшество вводится в рамках исполнения 39 шага плана нации «100 конкретных шагов».

«Таким образом, налоговики смогут проследить всю цепочку поставок и реализации товаров, от момента ввоза товаров на территорию Казахстана до его реализации, то есть это своего рода вертикальный сквозной мониторинг. Виртуальный склад появится уже осенью этого года в ходе интеграции таможенной информационной системы с информационной системой «электронные счета-фактуры», — указывается в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается, в настоящее время его работу апробируют на тестовой площадке комитета государственных доходов МФ РК с фокус-группой налогоплательщиков.

«С 1 января 2019 года в результате комплексной доработки информационной системы «электронные счета-фактуры» будет введен в эксплуатацию целостный механизм прослеживаемости, включающий в себя реализацию функционала движения товаров на основе электронных счетов-фактур, возможности проведения анализа жизненного цикла движения товара и т.д.», — отмечается в тексте.

Как напомнили в минфине, в Казахстане с 2014 года функционирует информационная система «электронные счета-фактуры» (ЭСФ). На 30 июня 2017 года зарегистрировано более 161,3 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 46,5 млн электронных счетов-фактур на сумму свыше Т15,2 трлн.