Фильм об Астане покажут в 170 странах на 37 языках

Астана. 8 августа. КазТАГ — На телеканале National Geographic 10 августа состоится премьера документального фильма: «Мегасооружения: Астана – город будущего», сообщила пресс-служба АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

«Прежде это была мечта президента Казахстана – Нурсултана Назарбаева. Спустя небольшой промежуток времени все его задумки претворились в жизнь. Сооружения на территории выставки (EXPO-2017 – КазТАГ), а также непосредственно «Нур-Алем» привлекает очень много людей со всего мира. Сфера стала центром притяжения туристов. Мы рады представить эти замечательные объекты молодой столицы в рамках премьеры National Geographic: «Мегасооружения: Астана – город будущего», — подчеркнула вице-президент National Geographic Partners, Europe&Africa Дебора Армстронг на пресс-конференции во вторник.

Фильм об Астане увидят телезрители более чем в 170 странах на 37 языках мира. В центре внимания нового фильма такие архитектурные объекты Астаны, как Хан-Шатыр, Байтерек, международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» и новый железнодорожный вокзал.

Серия программ «мегасооружения» посвящена возведению современных архитектурных объектов. Каждая программа дает экскурс в историю строительства и функционирования крупнейших мировых сооружений, таких как Бурдж-Халифа в Дубае, Петронас в Куала-Лумпуре, евротоннель под ла-Маншем и др.

«В своих фильмах мы демонстрируем те вещи, о которых люди даже не задумываются. Когда я только начинал работать в этом проекте, я узнал, что 20 лет назад, это (Астана – КазТАГ) был небольшой город без этих великолепных зданий и высоток. Сейчас Астана расцвела. Объекты EXPO-2017, в частности национальный павильон «Нур-Алем» был построен за 21 месяц. Это восхищает и удивляет», — отметил исполнительный продюсер National Geographic Partners, Europe&Africa Иван Бусо.