Казахстанцам рекомендовали получить «тур-код» для гарантированного возвращения на родину с заграничного отдыха

Астана. 8 августа. КазТАГ — В целях гарантированного возвращения на родину после заграничного отдыха гражданам Казахстана необходимо получить «тур-код», сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта (МКС) РК.

«8 августа МКС РК информирует всех граждан республики о необходимости получения «тур-кода» в целях гарантированного возврата в страну в случаях невыполнения туроператорами своих обязательств», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что в соответствии с законом РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» все участники рынка обязаны осуществлять деятельность в рамках системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.

Администратором системы гарантирования является корпоративный фонд «Туристік Қамқор».

«Участником системы гарантирования обеспечивается: наличие банковской гарантии; оплата сбора за каждый реализованный турпродукт в размере 0,5 МРП, подтвержденная «тур-кодом», выданным электронным реестром туров», — поясняется в сообщении.

В министерстве также отметили, что за невыполнение данной нормы (ст.27-3 закона РК) предусматривается приостановление лицензии на туроператорскую деятельность и что турфирмы, не являющиеся участниками системы гарантирования, работают вне рамок законодательства.

«На данный момент не всеми субъектами туристской деятельности подписаны договоры с администратором системы», — поясняется в сообщении.

Так, в связи с вышеизложенным, всем туристам необходимо при покупке любого тура требовать информацию и присвоении «тур-кода» туроператорами на сайте www.fondkamkor.kz либо по телефону.

1 МРП = Т2269.