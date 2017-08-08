Новшества в регулирование операций с валютой в РК вносятся без изменения либерального валютного режима

Алматы. 8 августа. КазТАГ — Сергей Зелепухин . Главное концептуальное изменение, вносимое в законодательство о валютном регулировании РК, заключается в создании равных правовых условий для казахстанских компаний и филиалов иностранных организаций, сообщила директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального банка РК Айгуль Буранбаева.

Как она отметила, основные концептуальные моменты законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» связаны с новыми экономическими реалиями.

«Дело в том, что с января 2016 года Казахстан стал полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Соответственно с оффером ВТО более широкий допуск к рынку Казахстана и, в частности, допуск к рынку финансовых услуг получают филиалы иностранных организаций. Соответственно, мы хотим, чтобы эти филиалы рассматривались в валютном законодательстве в качестве резидентов. Это основное концептуальное изменение», — сказала А. Буранбаева на заседании круглого стола по законопроекту «О валютном регулировании и валютном контроле».

Что касается статуса валютного резидентства для филиалов иностранных нефинансовых организаций (ФИНО), то получить его, по ее словам, смогут те компании, которые, во-первых, будут зарегистрированы в Казахстане и, во-вторых, создадут «постоянное учреждение иностранного юридического лица в соответствии с Налоговым кодексом РК».

При этом А.Буранбаева пояснила, в каких случаях, согласно законопроекту, филиалы иностранных компаний будут иметь возможность проводить операции в инвалюте.

«Законопроектом предусматривается, что на территории Казахстана операции ФИНО, отнесенных к резидентам, со своими головными компаниями и с филиалами других иностранных организаций разрешается осуществлять в любой валюте, тогда как операции с резидентами – казахстанскими юридическими и физическими лицами – в тенге», — обратила внимание она.

В то же время А. Буранбаева особо подчеркнула, что в рассматриваемом законопроекте принципы либерального валютного регулирования и контроля оставлены без изменений.

Напомним, что как член ВТО Казахстан принял на себя «специфические обязательства» по допуску на внутренний рынок с 2020 года иностранных банков путем создания ими филиалов. В законе «О банках и банковской деятельности» предусмотрено предоставление с этого времени филиалам иностранных банков тех же прав и обязанностей, что и отечественным банкам.

Филиалы других финансовых организаций, которые для начала деятельности в Казахстане должны будут пройти аккредитацию в Нацбанке, также признаются резидентами.