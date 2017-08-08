Курс биткоина продемонстрировал исторический максимум

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Курс биткоина достиг рекордного уровня на торгах в минувший понедельник, пишет РБК.

«Курс биткоина к доллару обновил исторический максимум, превысив отметку в $3400 во время торгов в понедельник, 7 августа, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com, агрегатора торговой информации с бирж криптовалют. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее – $3309», — говорится в сообщении.

Причина значительного роста в успешном разделении криптовалюты на биткоин и bitcoin cash, считают опрошенные эксперты.

«1 августа криптовалюта биткоин разделилась на классический биткоин и bitcoin cash. Это произошло из-за того, что часть майнеров (тех, кто предоставляет свои вычислительные ресурсы для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению биткоин-транзакций) и владельцев криптовалюты предложили заменить имеющийся протокол биткоина на новый протокол SegWit2x», — напоминает автор статьи.

«Эта замена должна была помочь увеличить скорость транзакций и уменьшить размер комиссии за эти операции. Так как на эти изменения пошли не все участники рынка, была выделена особая ветвь bitcoin cash с новым протоколом и увеличенным размером блока (где хранятся данные о транзакциях) с 1 до 8 Мб. По данным на 7 августа, стоимость одной монеты bitcoin cash составляет $262», — уточняется в информации.

«Биткоин-сообщество сумело договориться о структурных изменениях и тем самым разрешить важные проблемы. Благодаря этим изменениям биткоин теперь сможет проводить большее количество транзакций, так как будет увеличена их скорость. Кроме того, снизится комиссия за переводы», — пояснил блокчейн-консультант, представитель проекта Lisk в России Денис Смирнов.

Сооснователь криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис добавил, что рост курса биткоина также связан с ожиданиями рынка касательно появления новых игроков на нем после разделения криптовалюты — они будут активнее вкладывать средства в цифровой актив, способствуя его положительной динамике.

Управляющий партнер трейдинговой компании United Traders Анатолий Радченко согласился, что причиной роста криптовалюты мог послужить переход на новый протокол. Кроме того, напомнил финансист, глобальные инвесторы ожидают, что осенью в США может появиться первый биржевой инвестиционный фонд (ETF) на криптовалюту, и это также подогревает оптимизм участников рынка.

«Люди верят, что основная криптовалюта стабилизируется, что у нее есть потенциал к росту и возможность остаться в статусе цифрового золота», — отметил В.Смеркис.

«Исполнительный директор онлайн-брокера Exante и основатель хедж-фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев считает, что инвестиции в биткоин и в целом в криптовалюты имеют значительный потенциал в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, инвесторам следует помнить, что рынок криптовалют отличается очень высокой волатильностью по сравнению с классическими финансовыми рынками и суточные колебания в несколько процентов на нем — вполне ординарное явление», — заключается в сообщении.