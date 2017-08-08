Астана. 8 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, +26+28.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +34+36.

В Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, +23+28, +23+28 и +25+30 соответственно; в Павлодарской и Костанайской областях местами усиление ветра до 15-20 м/с, в Павлодарской области порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. На территории Северо-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал, +20+25.

В Карагандинской области ясно, осадков не ожидается, +25+30. В Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, ветер 17-22 м/с с порывами 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал, +22+27.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, возможны пыльные бури, +37+42, +33+38 и +37+42 соответственно. В Алматинской области ясно, без осадков, +31+36.

В Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков, +39+44, +38+43 и +32+37 соответственно. В Западно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, местами возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, +33+38.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на юге, юго-востоке и востоке республики будут наблюдаться колебания водности.